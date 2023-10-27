الرئيس الفرنسي: مبادرة السلم والأمن ترتكز على مكافحة الإرهاب

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن مبادرة السلم والأمن ترتكز على مكافحة الإرهاب.

وأضاف ماكرون، خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة قادة الاتحاد الأوروبي، أنه سيقترح على الشركاء الأوروبيين اجتماعًا لهيكلة مبادرة السلم والأمن.

وقال إنه على إسرائيل ألا تعرض حياة المدنيين في غزة للخطر، مشيرًا إلى أن فرنسا أرسلت سفينة مساعدات ستصل قريبًا إلى شواطئ غزة.

وأضاف ماكرون، خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة قادة الاتحاد الأوروبي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن فرنسا تتعاون مع مصر والأردن في تقديم المساعدات إلى غزة.

كما أكد الرئيس الفرنسي ضرورة تنفيذ هدنة إنسانية لحماية المدنيين في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه يتم بحث مبادرة لدعم اقتصادي واجتماعي للسكان في غزة.