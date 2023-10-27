دنيا سمير غانم تدعو لوالديها: "الله يرحمكم يا حبايبي وحشتوني أوي يا أغلى الناس"

أعربت الفنانة دنيا سمير غانم، عن اشتياقها لوالديها الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبدالعزيز، في يوم الجمعة، وحرصت على تذكرهما من خلال دعائها لهما عبر منشور شاركته مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة لوالديها، عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، قائلة: "الله يرحمكم يا حبايبي وحشتوني أوي يا أطيب وأغلى الناس.. سمير غانم، ودلال عبدالعزيز".

وقد شاركت الفنانة دنيا سمير غانم هذا العام في مسلسل "جت سليمة" بشخصية "سليمة"، والذي عرض في أبريل 2023، في اطار كوميدي، حيث تدور أحداثه حول فتاة تبدأ بقراءة كتابا قديما وبمجرد قراءته تسافر عبر العديد من الأزمنة المختلفة لتواجه العديد من المواقف الطريفة، وتتوالى الأحداث.

والمسلسل من بطولة الفنانين: محمد سلام، وهالة فاخر، وسلوى خطاب، وخالد الصاوي، وسامي مغاوري، وسلوى محمد علي، ورحاب الجمل، ومايان السيد، وإيمان السيد، وسلوى عثمان، وأحمد فهمي، وأشرف عبدالباقي، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وفتوح أحمد، وعلاء زينهم، وآخرون، ومن تأليف كريم يوسف، وندى عزت، وإخراج إسلام خيري.