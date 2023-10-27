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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المقاومة الفلسطينية تدك تل أبيب بصواريخ وتصيب مستوطنين

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دكّت فصائل المقاومة الفلسطينية، برشقات صاروخية جديدة مستوطنات الاحتلال ومواقعه العسكرية، واستهدفتها بقذائف الهاون في اليوم الـ 21 لمعركة طوفان الأقصى.

وجددت الفصائل الفلسطينية، دك تل أبيب برشقات صاروخية، ردًّا على المجازر ضد المدنيين الفلسطينيين، لتدوي صافرات الإنذار في وسط الكيان الصهيوني بأسره.

وأقرت قوات الاحتلال بإصابة 6 مستوطنين في الضربة الجديدة، بعد اعترافها قبل قليل بإصابة 3 مستوطنين في الرشقة الأولى.

وأكدت القناة 12 العبرية إصابة مبنى في تل أبيب مباشرة بصاروخ أطلق من غزة، ما تسبب بوقوع واندلاع حريق به وإصابة 3 مستوطنين في حصيلة أولية.

وجاء ذلك بعد قليل من إعلان كتائب القسام قصف “تل أبيب” ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

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