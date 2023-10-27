بعد علاجهم.. خروج جميع مصابي حادث ‎طابا من المستشفى والتحقيقات جارية للوقوف على ملابساته

أكدت مصادر من داخل مستشفى ‎طابا المركزي لقناة «القاهرة الإخبارية» خروج جميع المصابين الستة في حادث ‎طابا من المستشفى بعد علاجهم والتحقيقات جارية للوقوف على ملابساته.

وكان قد قال مصدر سيادي لـ «القاهرة الإخبارية»: “بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ على مدينة طابا المصرية فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها ومصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في التوقيت المناسب”.

وأشارت المصادر إلى أنه تم وصول قوات الأمن إلى موقع حادث طابا لبدء التحقيقات الأولية.

وكانت قد أفادت قناة القاهرة الإخبارية عن مصادر مطلعة تؤكد أنه لا وفيات في حادث طابا وإصابات طفيفة تلحق بـ 6 مواطنين.

كانت قد أفادت مصادر مطلعة أنه فى إطار التصعيد الجاري في غـزة سقط صاروخ فى طابا، مما أسفر عن إصابة 6 وحدوث تلفيات فى إحدى العمارات السكنية.

وأشارت المصادر أن الواقعة تخضع للتحقيق الجاد للكشف عن ملابسات ما جرى.