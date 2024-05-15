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الأربعاء 15 مايو 2024
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فضائيات

شكري: مصر لا تحيد عن مبادئها المتسقة التي تخدم مصلحة الشعب المصري

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر لا تحيد عن مبادئها وهي مبادئ متسقة وتخدم مصلحة الشعب المصري وتعفيه من الأضرار الناتجة عن التجاذبات والاستقطاب والانجرار إلى مواضع الأزمات، مشيرًا إلى أن هذه هي السياسة التي تنتهجها مصر وتستمر عليها وأثبتت نجاحا في الماضي وحماية الشعب المصري من كثير من التداعيات التي ترتبت على الأوضاع المضطربة في المنطقة.

وأضاف “شكري” في حواره لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء: "من نتائج أزمة غزة توسيع رقعة الصراع وهو أمر حذرت منه مصر من البداية ونتج عنه توسعا، وكذلك التراشق القائم بين حزب الله وإسرائيل في شمال إسرائيل وكذلك التراشق العسكري بين إيران وإسرائيل واستمرار استهداف إسرائيل للأراضي السورية عسكريا.

وتابع، أن من نتائج الأزمة أيضا ما وقع من اضطراب بالبحر الأحمر لحرية الملاحة واستهداف السفن التجارية، والأضرار التي نتجت عن ذلك في الاقتصاد العالمي وعوائد قناة السويس والتعامل مع هذه التوترات لاستعادة الأمن والسلام".

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