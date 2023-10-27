وزارة الدفاع الأمريكية تعلن نشر 900 جندي في الشرق الأوسط

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر، أن واشنطن نشرت وشرعت في نشر حوالي 900 جندي في الشرق الأوسط، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال رايدر: "كجزء من جهودنا لمنع صراع أوسع نطاقا ومواصلة تعزيز قدرات الحماية لدى القوات الأميركية، يمكنني أن أؤكد أنه، منذ إعلاننا الأولى عن وضع القوى، تم نشر ما يقرب من 900 جندي في وقت لاحق أو هم في طور الانتشار في منطقة القيادة المركزية الأمريكية في أفغانستان".

وأشار المتحدث إلى أنه لن يقدم أي تفاصيل بشأن الوجهة المحددة لتلك القوات، مؤكدًا أنهم لن يتوجهوا إلى إسرائيل.