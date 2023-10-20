فلسطين في القلب.. من الأزهر والمهندسين إلى مطروح وأسوان.. تظاهرات حاشدة تجتاح شوارع مصر تنديدًا بجرائم الاحتلال في غزة.. والرفض التام لمخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

اجتاحت مظاهرات حاشدة العديد من المدن الرئيسية في مصر، ف أعقاب صلاة الجمعة، دعما للقضية الفلسطينية والتنديد بالجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في كل من غزة والضفة الغربية، على مدار الأيام الماضية، والتي تكللت بجريمة حرب بعدما قصفت طائرات الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة والتي راح ضحيتها مئات الشهداء والمصابين.

المصلون في الجامع الأزهر ينتفضون دعمًا لفلسطين

وفي الجامع الأزهر، خرج عشرات الآلاف من المصلين والمواطنين، حيث تظاهوا أمام ساحة الجامع الأزهر، معلنين دعمهم للشعب الفلسطيني والتنديدي بجرائم الاحتلال في غزة، التي تتعرض لعدوان إسرائيلي وحشي منذ السابع من أكتوبر، ورفع المتظاهرون أعلام مصر وفلسطين، معلنين دعمهم للقيادة السياسية المصرية في قراراتها لحفظ الأمن القومي المصري.

مظاهرات بميدان المنصة دعمًا للشعب الفلسطيني

وتوافد الآلاف من المواطنين إلى ميدان المنصة بمدينة نصر، للمشاركة في المظاهرات المؤيدة للشعب الفلسطيني، والتنديد بجرائم الكيان الصهيوني، وأعلن المتظاهرون عن تأييدهم التام لموقف الدولة المصرية الرافض لسياسة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وتقديم الدعم الكامل للقضية الفلسطينية، وردد المتظاهرين هتافات “شدي حيلك يافلسطين.. بالروح بالدم نفديك يافلسطين.. يالا يامصري قولها قوية فلسطين عربية”.

فيما شارك المئات في وقفة احتجاجية بميدان مصطفى محمود بالمهندسين، لدعم القضية الفلسطينية ورفض الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والتأكيد على موقف الرئيس السيسي الداعم للقضية ورفض تهجير أهالي غزة في سيناء، وتقديم الدعم الكامل للقيادة السياسية لحماية الأمن القومي المصري.

محافظات مصر تنتفض ضد جرائم الاحتلال

وجابت مظاهرات حاشدة شوارع العديد من المحافظات، حيث شارك الآلاف من أبناء محافظة أسيوط في الوقفة التضامنية بميدان المجذوب دعما للقضية الفلسطينية، مرددين هتافات تسقط تسقط إسرائيل، وتحيا مصر، وغزه غزه رمز العزة".

وفي مطروح، تظاهر الآلاف من المواطنين بميدان المحافظة بوسط مدينة مرسى مطروح؛ للأعلان عن دعمهم للقيادة السياسية وتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على الأمن القومي المصري وتنديدًا، بالأوضاع في غزة والتأكيد على مساندة القيادة السياسية للقضية الفلسطينية، وعدم المساس بالأمن القومي المصري.

وأعلن المشاركون رفضهم المطلق لقتل المدنيين، ومحاولة تهجير سكان غزة، واتباع سياسة العقاب الجماعي، كما اكدوا على ضرورة وصول الإغاثة للشعب الفلسطيني، وشارك في الوقفة التضامنية ممثلين لكل القوي السياسية، والأحزاب، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وممثلي الأزهر، والأوقاف والكنيسة والنقابات والجمعيات وكل جموع المواطنين بأسيوط.

وشارك الآلاف من أهالي محافظة أسوان، والعديد من القيادات الدينية والمحلية، في وقفة احتجاجية ميدان الشهداء تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين الأشقاء، ولتأييد موقف مصر والرئيس عبدالفتاح السيسى لحماية القضية الفلسطينية.

وندد المتظاهرون بجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وهتف المشاركون فى التظاهرة التضامنية هتافات تسقط تسقط إسرائيل، وبالروح والدم نفديكي يا فلسطين ولبييك يا أقصي ولا لتهجير الفلسطينيين، وإحنا معاك ياريس، ولا تهجير ولا توطين الأرض أرض فلسطين"، ويسقط أعداء السلام وقتلة الاطفال، ورفع المشاركون الإعلام المصرية، والعلم الفلسطينى مطالبين المجتمع الدولى بضرورة السماح بمرور المساعدات والوقوف بجانب أهالينا في غزة.

وفي طنطا، تظاهر الآلاف من أبناء محافظة الغربية فى منطقة الأستاد بمدينة طنطا عاصمة المحافظة، رفضا للعدوان الإسرائيلي على فلسطين، ودعما للفلسطينيين ولموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وشارك في التظاهرة عدد كبير من والقوى الشعبية والسياسية وممثلى الأحزاب بمحافظة الغربية.

وفي محافظة قنا، نظم المئات من أبناء المحافظة قنا وقفة احتجاجية بميدان الساعة، للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، وتقديم الدعم والتأييد للقيادة السياسية بعدم تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة الي صحراء سيناء.