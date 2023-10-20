الآلاف ببني سويف ينظمون وقفه تضامنية لدعم الشعب الفلسطيني

خرج الآلاف من أهالى محافظة بني سويف،بعد تأدية صلاة الجمعة، في مظاهرات ومسيرات حاشدة لدعم الشعب الفلسطيني، والتنديد بالغارات الإسرائيلية على غزة، وتأييد تصريحات الرئيس السيسي بأن أمن مصر القومى خط احمر.

وشهد ميدان الزراعيين بمدينة بني سويف، ضمن ظاهرة تضامنية ومسيره لدعم القضية الفلسطينية والتنديد بالعدوان الإسرائيلي الغاشم بحق المدنيين العزل في قطاع غزة بفلسطين،والاحتجاج على ضرب مستشفى الأهلى المعمداني، والذى أسفر عن استشهاد أكثر من 500 فلسطيني بينهم أطفال ورضع.

وحمل المتظاهرين خلال مسيرتهم لافتات كتبوا عليها " الحقوق مش بتضيع بالحصار والتجريع"، ومصر ترفض الاستعباد..يا حرية يا استشهاد.

بالإضافة إلى لوحة كتبوا عليها "غزة رمز العزة.. غزة رمز الصمود"، ورددوا هتافات منددة بالهجمات بينها «تسقط تسقط إسرائيل» «هنرددها جيل ورا جيل.. تسقط تسقط إسرائيل».



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