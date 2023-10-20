صلاة الغائب على روح شهداء فلسطين ببني سويف

أدى المئات من المواطنين بمسجد عمر بن عبد العزيز ببني سويف، صلاة الغائب على شهداء فلسطين، مواساة لأسر الشهداء فى دولة فلسطين الشقيقة.

جاء ذلك مواساة لأسر الشهداء الفلسطينيين وذويهم، وذلك بعد أن أعلنت قيادات الأوقاف تادية صلاة الغائب على شهدائنا في فلسطين في أكثر من 120 مسجدا من المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، عقب صلاة الجمعة اليوم.

وجاءت الرسالة بالدعاء للشهداء أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين من أشقائنا في دولة فلسطين بالشفاء العاجل، وأن يعجل برفع الكرب عنهم.