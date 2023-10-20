بالصور.. وزير الإسكان ورئيس القابضة للمياه يتفقدان مشروع تحسين ورفع كفاءة شبكات الصرف بالقاهرة

تفقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة، مشروع تحسين ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي بمناطق الهضبة العليا والوسطى بمدينة المعراج، لمتابعة نسب تنفيذ خطى الطرد والانحدار للمشروع.

وجاء ذلك بحضور كلا من المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، والمهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، أنه بناء على توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق، فإن الشركة تكثف جهودها وتوفر كل المعادات اللازمة لتسابق الزمن للانتهاء من المشروع فى زمن قياسي، والتي تتم بالتزامن مع مشروعات تحويل مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بالمنطقة.

واضاف رسلان، أن الشركة استخدمت أكثر من تكنولوجيا لتناسب طبيعة التربة فى المواقع المختلفة بطول تنفيذ المشروع، والتنفيذ بمعدلات سريعة للانتهاء من المشروع في اسرع وقت لخدمة المواطنين.

وأوضح، أن المشروع يتكون من خط الانحدار الرئيسي مكون من جزئيين حفر مكشوف بطول 4600 متر تقريبا من مواسير بلاستيك بقطر 800 مم وبطول 1100 متر، ومواسير خرسانية بقطر 900 ,1000, 1200مم بطول اجمالي 3500 م تقريبا والجزء الثاني بالدفع النفقى بإجمالي طول 1800 م، ويبلغ طول خط الطرد من مواسير الزهر المرن بطول 2550 م والبولي ايثيلين عالي الكثافة بقطر 1000مم بطول 2800 تقريبا.

وأشار، أن توسعات محطة الرفع الرئيسية على مساحة 3200 م مسطح تقريبا وهي عبارة عن بيارة بعدد 4 طلمبات قدرة 600 / ث ومبنى محولات ولوحة توزيع ومبنى المولد، ليخدم المشروع مناطق الهضبة العليا، مساكن التعاونيات، الأسمرات، مشروع عباد الرحمن، اب تاون كايرو، بالإضافة الي ربط الشبكات الفرعية مع الخطوط الرئيسية.