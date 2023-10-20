ندوات عن الوعي السياحي والأثري لطلاب مدارس الفيوم.. صور

نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بالفيوم بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ندوات عن التوعية السياحية بالمدارس للعام الدراسي 2024/2023م، من أجل نشر الوعي لدى طلاب المدارس بالمقومات السياحية والأثرية التي تتميز بها المحافظة، وضرورة الحفاظ عليها وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة، والسلوكيات السلبية عند زيارة الأماكن السياحية والأثرية وعند التعامل مع الزائرين.

تم تنفيذ الندوات بمدرسة الشهيد عبد الرحمن البشيهى الثانوية للبنات (أم المؤمنين الثانوية للبنات سابقًا)، وندوة بمدرسة عائشة حسانين الثانوية للبنات بشرق الفيوم التعليمية،بحضور كارولين مراد والدكتورة ابتسام محمد، بالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة.

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم برسالة شكر وتقدير لفريق العمل بالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالفيوم، ومسئولى ومشرفة الندوات بالتربية والتعليم والعلاقات العامة والإعلام بالمديرية، وذلك للتعاون المثمر والفعال، والجهد المبذول في العمل، وتنفيذ ندوات حول المقومات السياحية والأثرية للفيوم بالمدارس على مستوى المحافظة.

وجاء ذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة.



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