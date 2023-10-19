الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظة الجيزة تفتتح 3 منافذ سلعية بأسعار مخفضة في أبو النمرس

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع كافه الجهات المعنية والتوسع في إنشاء المنافذ السلعية لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة خاصة بالقرى بالمراكز والمدن بنطاق المحافظة، وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الإستراتيجية والأساسية للتخفيف عن كاهل المواطنين. 
وفى هذا الإطار تابع محافظ الجيزة افتتاح ٣ منافذ سلعية جديدة لبيع السلع بأسعار مخفضة بمركز ومدينة أبوالنمرس وهم منافذ بالوحدات المحلية (  شبرامنت والمنوات والمدينة).
وشدد محافظ الجيزة على ضرورة توفير الكميات المناسبة من السلع لسد إحتياجات المواطنين والإلتزام بنسب التخفيض المعلنة لضمان إستفادة كافة الفئات من خدمات المبادرة بالاضافة الي ضخ الكميات اللازمة بشكل دوري .

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محافظة الجيزة محافظة الجيزة تفتتح ٣ منافذ سلعية مركز ومدينة ابو النمرس
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