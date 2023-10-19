نقابة الفنانين التشكيليين تُعلن عن معرضًا فنيًا لصالح فلسطين

أعلنت نقابة الفنانين التشكيليين، برئاسة الدكتورة صفية القبانى، ومجلس اداراتها، عن إقامة معرضًا فنيًا تضامنًا مع احداث فلسطين.

وذكرت "التشكيليين" فى بيان لها، إنه يتم استلام الاعمال اعتبارًا من يوم السبت القادم 21 اكتوبر 2023، لمدة اسبوع بمقر النقابة، على ان ينطلق المعرض فى الاسبوع التالي بالقاعة المستديرة بمقرالنقابة بدار الاوبرا المصرية.

وكانت قد أصدرت نقابة التشكيليين، مساء الأربعاء، بيانًا أكدت خلاله التأييد التام لموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي في رفض التهجير القسري لأهالي فلسطين وقطاع غزة للأراضي المصرية.