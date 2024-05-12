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الأحد 12 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

منح درع الاتحاد الأفريقي للجمباز إلى سفير مصر في تونس

سفير مصر فى تونس
سفير مصر فى تونس وايهاب امين
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حرص الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز على تكريم السفير إيهاب فهمي سفير مصر لدى تونس، وذلك خلال حفل افتتاح البطولة الأفريقية لجمباز الترامبولين المقامة حاليا في تونس بمشاركة عدد كبير من منتخبات القارة السمراء .

وقام الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز بتسليم درع الاتحاد الأفريقي إلى السفير إيهاب فهمي خلال حفل افتتاح بطولة أفريقيا،.

ووجه أمين الشكر إلى السفير إيهاب فهمي سفير مصر لدى تونس، على تواجده الدائم بجانب بعثة منتخب مصر وحرصه على توفير كل الدعم المطلوب لعناصر المنتخب ومسؤولي الاتحاد الأفريقي.

وحرص السفير إيهاب فهمي على استقبال بعثة منتخب مصر فور وصولها إلى مطار قرطاج الدولي في تونس، وتواجد معهم في كل أيام البطولة الأفريقية من أجل تحفيز اللاعبين.

إيهاب أمين الاتحاد الإفريقي للجمباز سفير مصر في تونس رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز احمد محمدي