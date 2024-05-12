السجن المشدد 5 سنوات لعاملين لحيازتهما أسلحة نارية وإصابة شخص بطلق ناري بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لعاملين لاتهامهما بحيازة أسلحة نارية وإصابة شخص بطلق ناري بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم وعضوية المستشارين عبد العزيز علي محمود وشيرين صلاح حمدي ومحمود ابو اليزيد جاب الله وكيل النيابة أحمد حمصي وأمانة السر هاني خطاب.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 21361 لسنة 2023 جنايات قسم أول شبرا الخيمة المقيدة برقم 3163 لسنة 2023 کلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة "عبدالله.م.ر.إ"، 27 سنة، عامل، و"محمود.م.م.ع"، 46 سنة، عامل، مقيمين أرض الحافي بيجام - أول شبرا الخيمة، القليوبية، لأنهما في يوم 20/10/2023 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة حازا وأحرزا سلاحًا ناريًا غير مششخن فرد خرطوش" بغير ترخيص.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازته أو إحرازه.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين أحدثا عمدًا بالمجني عليه "محمود.ر.ع.ا" الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يومًا وكان ذلك باستخدام سلاح ناري فرد خرطوش.

وتعود أحداث الواقعة عندما أكدت تحريات النقيب "أدهم الحسيني" معاون مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة بأن تحرياته النهائية توصلت لقيام المتهمين بالتعدي على المجني عليه وبمحاولته الفرار أطلق المتهم "محمود.م.م.ع" عياراً نارياً صوبه من سلاح ناري فرد خرطوش ) فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق و عزى قصد المتهمين من ذلك التعدي عليه لوجود سابق خلافات بينه و بين الأول.

كما أضافت التحريات أن المتهم الثاني كان على علم بإحراز الأول للسلاح الناري إبان تواجدهما بمسرح الواقعة.