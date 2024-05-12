الناخبون في إقليم كتالونيا الإسباني يصوتون في الانتخابات البرلمانية

توجه الناخبون في إقليم "كتالونيا" الإسباني اليوم /الأحد/ إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية للإقليم.

وذكر موقع "كاتالان نيوز" أن تسعة أحزاب تتنافس في الانتخابات الحالية، ومن غير المتوقع أن يحصل أي منها على العدد الكافي من الأصوات التي تؤهله للفوز بأغلبية مطلقة.

وبدأت عمليات التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي للإقليم الواقع شمال شرقي إسبانيا، حيث يحق لنحو 5.8 مليون ناخب التصويت لاختيار 135 نائبا في البرلمان الكتالوني.

ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي للإقليم، على أن تظهر النتائج بعد عدة ساعات من الإغلاق.