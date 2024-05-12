الناقدة دعاء حلمي: الأفلام الوطنية مهمة للغاية خاصة في تلك المرحلة التي تمر بها المنطقة

أكدت الناقدة الفنية دعاء حلمي أن الأفلام الوطنية مهمة للغاية، خاصةً في تلك المرحلة التي تمر بها المنطقة من أحداث ومخاطر ومستجدات، وهو ما يزيد الوعي لدى الشباب والجمهور عن طريق الفن.

وأضافت دعاء حلمي في تصريحات خاصة لـ"البوابة" أن فيلم السرب يتحدث عن أحداث حقيقية لواقعة محددة جميعاً عايشناها، وهو ما يزيد من أهمية الفيلم لدى الجمهور، وما تمثله الواقعة في وجدان وذاكرة الشعب المصري، وتلك النوعية من الأعمال الفنية لها طبيعة خاصة، وتمثل جانب التوثيق لأحداث هامة مرت بها الشعوب.

وتابعت حلمي أنه لابد أن تكون الأعمال الوطنية على مائدة الموسم السينمائي من آن لآخر، نظراً لما يقدمه الفن من تأثير كبير على كل الفئات العمرية وكل الشرائح المجتمعية، وهو قادر على إيصال كل الرسائل بشكل أكبر من أي نافذه أخرى، إلى جانب تشكيل وعي الأجيال الجديدة ومعرفتها لتاريخها الوطني، وما تمر به المنطقة من تحديات خاصةً في ذلك التوقيت الحرج.