ads
الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

كوكا يخضع لاختبار طبي لتحديد مصيره من مواجهة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

أحمد نبيل كوكا
أحمد نبيل كوكا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يخضع أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاختبار طبي اليوم الأحد، للوقوف على حالته الطبية من أجل المشاركة في التدريبات الجماعية وحسم مصيره من مواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها مساء السبت المقبل على ملعب رادس في تونس.

وتعرض “كوكا” للإصابة بآلام في الركبة خلال مباراة الأهلي والاتحاد السكندري  التي جمعت الفريقين ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من مسابقة دوري نايل.

تقام مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت الموافق 18 مايو 2024، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والساعة 8 مساءً بتوقيت تونس.

أحمد نبيل كوكا النادي الاهلي مواجهة الترجي التونسي دوري أبطال أفريقيا تونس