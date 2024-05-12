كوكا يخضع لاختبار طبي لتحديد مصيره من مواجهة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

يخضع أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاختبار طبي اليوم الأحد، للوقوف على حالته الطبية من أجل المشاركة في التدريبات الجماعية وحسم مصيره من مواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها مساء السبت المقبل على ملعب رادس في تونس.

وتعرض “كوكا” للإصابة بآلام في الركبة خلال مباراة الأهلي والاتحاد السكندري التي جمعت الفريقين ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من مسابقة دوري نايل.

تقام مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت الموافق 18 مايو 2024، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والساعة 8 مساءً بتوقيت تونس.