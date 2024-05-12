البنك الدولي يقدم 125 مليون دولار لدعم المناطق المنكوبة بالفيضانات في البرازيل

أعلن البنك الدولي اليوم عن تخصيص 125 مليون دولار لدعم المناطق المنكوبة بالفيضانات في البرازيل.

وأوضح البنك الدولي في بيان أصدره فيما يتعلق بهذا الشأن أنه تم تدبير هذا المبلغ من مشروعات قائمة بالفعل فى البرازيل، وأنه على اتصال بالسلطات البرازيلية المختصة على مستوى الحكومة والولايات والبلديات من أجل تدبير موارد جديدة.

وأضاف أنه سيتم استخدام هذه الموارد لتقديم مساعدات فنية وتمويل مشروعات على غرار / مشروع مارشال / للتعافى من آثار كارثة الفيضانات فى ولاية ريو جراند دو سال التى اضيرت بشدة من جراء الأمطار والفيضانات.

وقالت صوفى ناوداو القائمة بأعمال مدير عمليات البنك الدولي لدى البرازيل "إن البنك الدولي يعرب عن تضامنه مع سكان ولاية ريو جراند دو سال الذين اضيروا كثيرا من جراء كارثة الفيضانات التى اجتاحت ولايتهم مؤخرا،وإن لدينا خبرة مكثفة فى معالجة الأزمات وتعمير المناطق التى اضيرت من جراء كوارث طبيعية فى دول عديدة عبر أنحاء العالم وسنقدم خبرتنا للولاية لمساعدتها على التعافى السريع من جراء آثار هذه الكارثة.

وأشارت مسئولة البنك الدولي إلى استعداد البنك للتعاون مع السلطات المختصة للحيلولة دون تسبب أى كوارث مستقبلية فى حدوث أضرار بشرية ومادية بمثل هذا الحجم الكبير.