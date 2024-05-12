جامعة أسيوط تعقد لقاءً تنمويا حول "مهارات تنظيم الوقت وإدارة الذات"

نظمت الإدارة العامة لإدارة وتنمية الموهب بجامعة أسيوط، صباح اليوم الأحد الموافق ١٢ من مايو، لقاءً تنموياً؛ حول: "مهارات تنظيم الوقت ، وإدارة الذات"، والذي يمتد خلال يومي ١٢، ١٣ من مايو، بقاعة المناقشات بالمبنى الإداري بالجامعة تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وتحت إشراف الأستاذ شوكت صابر أمين عام جامعة أسيوط.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن جامعة أسيوط تحرص على تحقيق التحسين المستمر في الأداء الإداري، وتطوير مهارات العاملين بالجامعة، والتأكيد علي أهمية استثمار الوقت، وإدارته، بوصفه من أهم أسس النجاح في مختلف مجالات الحياة، والعمل علي الاستفادة القصوى منه في تحقيق الأهداف المرجوة، وتوفير بيئة عمل صحية ، ومنتجة، وتعزيز الروح التعاونية والتفاعل بين الأقسام، والإدارات المختلفة؛ لتحقيق التميز في العمل.

وأوضح رئيس الجامعة أن الهدف من اللقاء تعزيز، وتنمية، وصقل مهارات الجهاز الإداري بالجامعة، ومساعدتهم علي تبني أساليب واستراتيجيات وطرق منظمة في استثمار، وجدولة أوقاتهم، وأولوياتهم؛ بما يساعدهم على التعامل مع كافة الضغوط التي يواجهونها أثناء قيامهم بأعمالهم.

يأتي اللقاء بتنظيم الأستاذ عبد القادر مهران رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والأستاذ خالد عمران مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، وبمشاركة نحو (٥٠) من العاملين بالإدارات المختلفة من كافة قطاعات الجامعة.

ناقش اللقاء عدداً من المحاور المهمة حول: مفهوم إدارة الوقت، وأدوات تنظيم الوقت، وإدارته، وطرق إدارة الوقت، والتحفيز الذاتي كأداة لإدارة الوقت؛ للدكتور أحمد سيد سباعي عضو هيئة تدريس بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة، ومحاضرة أخري حول: الدور القيادي في توزيع المهام، التفويض والتمكين كأسلوب لاستثمار الوقت، وتخفيف ضغوط العمل، والمهارات الأساسية لإدارة الذات، واستراتيجيات الاستثمار الفعال للوقت، ويناقشها الدكتور محمد علي صادق المدرس المساعد بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة.