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الأحد 12 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

خوفًا من الأحزمة النارية.. نزوح جماعي من مخيم جباليا شمالي غزة (فيديو)

عمليات نزوح جماعي
عمليات نزوح جماعي
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عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، المشاهد الأولى لعمليات نزوح جماعي من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة هربا من الاجتياح الإسرائيلي.

وشهد عدد من المناطق خلال الساعات الماضية أكثر من 100 غارة إسرائيلية في ليلة دامية وصعبة عاشها المدنيون الفلسطينيون في هذه المناطق التي كانت قد هدأت فيها إلى حد ما الغارات الإسرائيلية بعد ادعاء الجانب الإسرائيلي أنه تم القضاء بشكل كبير على حركة حماس والفصائل التابعة لها.

وعاد جيش الاحتلال مرة أخرى وأعلن عن غارات مكثفة في مناطق شمال غزة تلتها عملية برية موسعة وسط اشتباكات ضارية بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية.

وعكست صور ومشاهد النزوح حالة المدنيين الفلسطينيين الخائفين من تطور هذه العمليات وكثافتها، وتعرضت المناطق التي يعيش في هؤلاء المدنيين لأحزمة نارية واسعة خلال الليلة الماضية. 
 

نزوح جماعي قطاع غزة الاجتياح الإسرائيلى