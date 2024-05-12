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الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الأهلي يحصل على موافقة بحضور 55 ألف متفرج أمام الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي
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حصل مسئولو النادي الأهلي على موافقة الجهات الأمنية وهيئة استاد القاهرة الدولي على حضور 55 ألف متفرج في استاد القاهرة خلال مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي يوم السبت 25 مايو الجاري في لقاء العودة بنهائي النسخة الحالية من دوري أبطال افريقيا، علما بأن مباراة الذهاب ستقام على ملعب “رادس” في تونس يوم السبت المقبل.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب خاطب الجهات الأمنية من أجل حضور السعة الكاملة من الجماهير في مباراة الإياب بنهائي دوري الأبطال لدعم الفريق في المهمة الوطنية من أجل تحقيق اللقب الـ12 للأميرة الأفريقية. 

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