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الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

القباج: زيادة مكافآت التطوع الشهرية للرائدات المجتمعيات إلى 1500 جنيه

نفين القباج وزيرة
نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
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أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي زيادة مكافآت التطوع الشهرية المقررة للرائدات المجتمعيات لتصل إلى 1500 جنيه شهريا بدلا من 900 جنيه، بداية من يوليو المقبل تقديرًا لدورهن في نشر الوعي بالقضايا المجتمعية وقضايا الأسرة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لموافقته على زيادة عدد الرائدات المجتمعيات من 2,500 رائدة حتى وصلن إلى 15 ألف رائدة،  مؤكدة أن هذا يعكس إيمان سيادته بأهمية بناء الإنسان والاستثمار في البشر بالتوازي مع الاستثمار في الحجر.

وأضافت القباج أن الرائدات المجتمعيات تمثلن حجر الزاوية في تحقيق تغيير إيجابي وملموس في الوعي والسلوك المجتمعي، ويثبتن أنهن قوة مدنية تحمي العقول، وتبني المعرفة، وتساهمن في تنمية المشاركة المجتمعية وتشكيل الرأي العام، موضحة أن الرائدات المجتمعيات هن سفراء الوزارة لتوصيل رسائل وقضايا التضامن الى المجتمع، ولتوصيل صوت المجتمع لوزارة التضامن الاجتماعي، وهن أيضاً جنود وزارة التضامن الاجتماعي في الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.

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