ads
الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

كاميرون يحذر من خطورة شن إسرائيل لهجوم كبير على رفح الفلسطينية

وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الأحد أن حكومة المملكة المتحدة لا تدعم الهجوم على رفح الفلسطينية، موضحا أنه سيكون من الخطأ أن تمضي إسرائيل قدما في هذا الهجوم دون وجود خطة لحماية المدنيين.

وحذر كاميرون - في تصريحات خاصة أدلة بها لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الإنجليزية - من خطورة شن إسرائيل لهجوم كبير على رفح الفلسطينية حيث يتواجد بها حاليا مئات الآلاف من الأشخاص الذين انتقلوا إليها من أجزاء أخرى من قطاع غزة.

وكانت إسرائيل قد دعت سكان رفح الفلسطينية إلى الإخلاء بينما تستعد لتكثيف هجومها العسكري.

كاميرون المملكة المتحدة إسرائيل رفح