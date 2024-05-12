كاميرون يحذر من خطورة شن إسرائيل لهجوم كبير على رفح الفلسطينية

أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الأحد أن حكومة المملكة المتحدة لا تدعم الهجوم على رفح الفلسطينية، موضحا أنه سيكون من الخطأ أن تمضي إسرائيل قدما في هذا الهجوم دون وجود خطة لحماية المدنيين.

وحذر كاميرون - في تصريحات خاصة أدلة بها لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الإنجليزية - من خطورة شن إسرائيل لهجوم كبير على رفح الفلسطينية حيث يتواجد بها حاليا مئات الآلاف من الأشخاص الذين انتقلوا إليها من أجزاء أخرى من قطاع غزة.

وكانت إسرائيل قد دعت سكان رفح الفلسطينية إلى الإخلاء بينما تستعد لتكثيف هجومها العسكري.