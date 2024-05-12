45 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال الأسبوع الماضي

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 1.5 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 2.6 % في تعاملات الأسبوع الماضي، مدعومًا بتزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بعد البيانات الاقتصادية الأمريكية، المخيبة للآمال، وسط ترقب مستثمرو الذهب بيانات التضخم الأسبوع الجاري.

وقال المهندس، سعيد إمبابي، عضو شبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 45 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3085 جنيهًا، ولامس مستوى 3155 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3130 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 59 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2301 دولار، واختتمت التعاملات عند مستوى 2360 دولار.



وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3577 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2683 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2087 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25040 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3135 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3130 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.



وأوضح إمبابي، أن أسعار الذهب في الفترة الحالية تتوافق نسبيًا مع البورصة العالمية، بجانب ارتفاع المعروض من الذهب الخام، بفعل عمليات إعادة البيع من المواطنين للاستفادة من ارتفاع الأسعار، وهو ما دفع تجار الخام للتصدير مؤخرًا لاسيما مع تراجع الطلب، ومن ثم فلا أهمية لمد العمل بمبادرة إلغاء الرسوم الجمركية على الذهب المصاحب للعائدين من الخارج.

وانتهى العمل بمبادرة إعفاء واردت الذهب المصاحب للعائدين من الخارج، من الرسوم الجمركية، في 10 مايو الجاري، وكان مجلس الوزراء المصري، قد وافق في نوفمبر الماضي على مد العمل بالقرار رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بمنح إعفاء جمركي لواردات الذهب من الجمارك، وذلك لمدة 6 أشهر.

وأضاف، أن العمل بهذه المبادرة كان يستهدف ضبط حركة الأسعار بالسوق المحلية، في ظل ارتفاع الطلب، بجانب توفير مخزون من الذهب، مع استمرار قرار وقف الاستيراد للشركات منذ مارس 2022.

ولفت، إلى أن أسعار الذهب ارتفعت لمستويات قياسية خلال تفعيل هذه المبادرة، كما أنها حرمت الدولة من حصيلة دولارية من تحويلات المصريين من الخارج.

أشار، إلى أن الطلب يشهد حالة من الاستقرار منذ قرار البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه، وسط تحسن الطلب على المشغولات الذهبية، بعد فترة من استحواذ السبائك والجنيهات على حصة كبيرة من الطلب داخل السوق.

في سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية عن شهر أبريل المقرر صدورها يوم الأربعاء المقبل، في 15 مايو الجاري، والتي سيكون لها دور رئيسي في تحديد مسار السياسة النقدية وتحديد مصير أسعار الفائدة.