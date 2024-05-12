أرسنال يسعى لتأمين حظوظه للتتويج بالبريميرليج.. ومانشستر يونايتد يبحث عن المشاركات الأوروبية

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في تمام الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد، نحو ملعب "اولد ترافورد"، لمتابعة لمواجهة المرتقبة بين فريق مانشستر يونايتد الذى يستضيف نظيره أرسنال، ضمن منافسات الجولة 37 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".



ودخل الدوري الإنجليزي في مرحلته الأخيرة من تحديد البطل، ويسعى فيه ارسنال لتعزيز فرصه للاقتراب والتتويج بلقب البريميرليج، الغائب عن خزائنه منذ ما يقرب من 20 عام.



ويسعى فريق آرسنال تحت قيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، لتدارك هذه الأخطاء واستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 20 عامًا، عندما حقق إنجازًا تاريخيًا وفاز باللقب دون هزيمة، وهو الأمر الذي فشل فيه جميع أبطال البريميرليج منذ انطلاق المسابقة في 1992 حتى يومنا هذا.



وأستطاع أرتيتا أن يقود مشروعًا مثاليًا للجانرز، أعادهم للمنافسة في الموسم الماضي مع مانشستر سيتي وكان الفريق متقدمًا بشكل كبير حتى تعرض لعثرات مفاجئة في الأمتار الأخيرة.



ويسعى فريق مانشستر يونايتد لتعديل موضعه فى جدول ترتيب البريميرليج، والاقتراب من المشاركات الأوروبية.



حيث يحتل فريق ارسنال وصافة ترتيب جدول البريمير ليج برصيد 83 نقطة، على بعد نقطتين فقط من فريق مانشستر سيتي صاحب الصدارة برصيد 85 نقطة، بينما يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 54 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن تشيلسى ونيو كاسيل اصحاب المركز السابع والسادس، وله مباراة فرصة اليوم للتساوي معه في عدد النقاط والمباريات.