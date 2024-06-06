بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص بانقلاب سيارة في البحيرة

أصيب 8 أشخاص بكسور وحروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الخميس، جراء وقوع حادث إنقلاب سيارة أسفل الكوبري الدولي في اتجاه الإسكندرية، بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، تم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي.

حادث إنقلاب سيارة بوادي النطرون

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة أسفل الكوبري الدولي بنطاق قسم شرطة وادي النطرون، وبالإنتقال والفحص تبين إنقلاب سيارة توناية مع نفسها، وأسفر الحادث إصابة أربعة شباب من مركز أبو المطامير، حيث يعانون من كدمات متفرقة في الجسم ويخضعون حاليًا للفحص الطبي، ويتراوح أعمارهم بين 17 و22 سنة وهم "م.ع"، "ش.ا"، "ع.ف"، و "ك.ح".

كما أسفر الحادث عن إصابة ثلاثة شباب آخرين من مركز أبو المطامير، يخضعون للفحص الطبي، حيث يعانون من كدمات متفرقة في الجسم. وهم "م.ا" البالغ من العمر 29 سنة، "ح.ع" البالغ من العمر 20 سنة، و "ض.ح" البالغ من العمر 17 سنة.

وأصيب شاب يبلغ من العمر 14 سنة من محافظة الإسكندرية وجاري تقديم السعافات الطبية اللازمة لهم.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.