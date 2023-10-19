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الخميس 19 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

وفاة شاب سقط من الطابق الخامس بمدينة نصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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 لفظ شاب أنفاسه الأخيرة بعد سقوطه من أعلى عقار بمدينة نصر.

 تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة أخطارا من أحد المستشفيات بوصول شاب مصابا بكسور ونزيف ووفاته، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة شاب عشرينى.

وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين إصابته بكسور ونزيف، وتبين من خلال التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن الشاب المتوفي اختل توازنه أثناء وقوفه على سور «البلكونة» بشقته الكائنة في الطابق الخامس بالعقار محل البلاغ لإنهاء بعض الأعمال وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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أجهزة الأمن أختل توازنه اخطار الطابق الخامس العثور على جثة جثة شاب
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