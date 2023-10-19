وفاة شاب سقط من الطابق الخامس بمدينة نصر

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة بعد سقوطه من أعلى عقار بمدينة نصر.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة أخطارا من أحد المستشفيات بوصول شاب مصابا بكسور ونزيف ووفاته، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة شاب عشرينى.

وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين إصابته بكسور ونزيف، وتبين من خلال التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن الشاب المتوفي اختل توازنه أثناء وقوفه على سور «البلكونة» بشقته الكائنة في الطابق الخامس بالعقار محل البلاغ لإنهاء بعض الأعمال وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.