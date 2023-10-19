هبوط أسعار الكريبتو.. وبيتكوين أقل من 30 ألف دولار

تراجعت أسعار العملات الرقمية اليوم بشكل جماعي مع هبوط بيتكوين خلال تعاملات اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023.

يأتي ذلك في الوقت الذي رفع فيه خبراء وكالة بلومبرغ توقعاتهم بشأن احتمالات الموافقة على صناديق عقود البيتكوين الفورية المتداولة BTC Spot ETF من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية

جاء هذا بعد أن قامت كل من شركة Ark Invest وشركة 21Shares بتحديث نشرة الإصدار لصندوق Spot Bitcoin ETF وفق ما ذكر موقع "إنفيستينج، الذي أفاد بأن هذا الصندوق، هو الذي طلبته هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية.

وسبق أن اختارت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، عدم المضي في عملية الاستئناف أمام حكم المحكمة الذي يسمح لشركة Grayscale بتحويل منتج GBTC الخاص بها إلى صندوق Spot Bitcoin ETF، بحسب ما أشار الموقع المختص بأخبار الكريبتو.

وتراجع سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 بنسبة 0.93% إلى 28.253 ألف دولار.

وتراجعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى مستوى 551 مليار دولار، وتراجع حجم التداولات على بيتكوين إلى 13.14 مليار دولار خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة، أضافت عملة بيتكوين نحو 5.33% إلى قيمتها.

وتراجع سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 1.24% اليوم إلى 1548.74 دولار، وهبط سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 1.65% ليسجل 209 دولارات.

و انخفض سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 1.98% ليبلغ 0.2410 دولار



وتراجع سعر عملة ريبل XRP بنسبة 1.45% ليسجل 0.48345 دولار، كما هبط سعر عملة دوغكوين DOGE بنسبة 1.74% ليصل إلى مستوى 0.058902 دولار.