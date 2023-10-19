10 آلاف سائح أجنبي يزورون معبد أبوسمبل

استقبل معبد أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، صباح اليوم الخميس، نحو 10 آلاف سائح أجنبى من مختلف الجنسيات الدولية، خلال الساعة الأولى فقط من فتح أبواب المعبد للزيارة، فى مشهد غير مسبوق خلال الفترة الحالية من الموسم السياحى.

وفتح المعبد أبوابه أمام الزوار فى تمام الساعة السادسة صباحاً، وتوافد نحو 10 آلاف سائح أجنبى بحسب ما تم رصده من أعداد لدى غرفة شركات السياحة بأسوان – وذلك فى ساعة واحدة فقط من أول اليوم، ويزال المعبد يستقبل زواره على مدار اليوم، بالتزامن مع بداية الموسم السياحى الشتوى جنوب مصر.

وتوافد السياح الأجانب على مدينة أبوسمبل عن طريق حافلات برية "كول خاص" يضم نحو 2750 سائح، بجانب حافلات برية أيضاً "كول صباحى" يضم نحو 5100 سائح، بإجمالى 447 حافلة وباص سياحى، بجانب وصول أكثر من 3 آلاف سائح عبر 6 رحلات طيران بمطار أبوسمبل الدولى و3 بواخر سياحية ببحيرة ناصر.

فيما سعت إدارة المعبد ومنطقة آثار أبوسمبل، تحت إشراف الأثرى أحمد مسعود، كبير مفتشى آثار أبوسمبل، فى تقديم المساعدة للسائحين وتسهيل دخول الزوار الأجانب إلى المعبد وتوفير سيارات جولف لكبار السن وغيرهم لنقلهم من بوابات الدخول إلى ساحة المعبد، وتقديم المساعدات الأخرى التى تعكس راحة السائح واستمتاعه بزيارة المعالم الأثرية للحضارة المصرية العريقة.

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