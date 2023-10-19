القوات الروسية تحيد مجموعتي استطلاع أوكرانيتين في جنوب دونيتسك

قال المتحدث باسم مجموعة القتال الشرقية الروسية أوليج تشيخوف اليوم الخميس، إن القوات الروسية قامت بتحييد مجموعتي استطلاع أوكرانيتين في منطقة دونيتسك الجنوبية.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن تشيخوف قوله "إنه تم تحييد مجموعتي استطلاع أوكرانيتين جنوب نوفوميخيلوفكا وشمال غرب بريوتنوي وأن الأوكرانيين فقدوا أيضا مدفعا مضادا للدبابات من طراز رابيرا و6 قذائف هاون".

وفي نفس السياق، قال العسكري الروسي، إن المجموعة القتالية الشرقية الروسية أحبطت محاولة تناوب القوات الأوكرانية في منطقة زابوروجي.

وأضاف "في منطقة دونيتسك الجنوبية، أحبطت وحدات من المجموعة القتالية الشرقية، مدعومة بالمدفعية، محاولة دوران للقوات الأوكرانية شمال بريوتنوي وأصابت مجموعة مشاه جنوب تشيرفونوي. وتراجع الأوكرانيون متكبدين خسائر".

وأشار إلى أن المجموعة القتالية ضربت أماكن انتشار خمسة ألوية من الجيش الأوكراني في منطقة دونيتسك الجنوبية.