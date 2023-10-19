عشرات الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة

استشهد عشرات الفلسطينيين، اليوم الخميس، في غارات للطيران الحربي الإسرائيلي على المنازل في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر بالقطاع، بأن طائرات الاحتلال شنت عدة غارات على منازل، أدت لاستشهاد أكثر من 30 شهيدا من عائلات بريكة، إضافة إلى عشرات الإصابات.

وأعلنت المصادر استشهاد فلسطيني وإصابة 21 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا غربي خان يونس.

وأضافت أن عشرات الشهداء وصلوا إلى المستشفيات جراء قصف عدة منازل متفرقة شمال غزة، حيث شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على مخيم جباليا شمال القطاع، استهدفت منزل عائلة المدهون.

كما قصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في عمارة النمنم بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.