مجلس الصحفيين يعتمد نتيجة لجنة المشتغلين.. وإعلان الكشوف خلال ساعات

اعتمد مجلس نقابة الصحفيين بقيادة خالد البلشي نقيب الصحفيين، لجنة المشتغلين التي انعقدت منذ ٦ شهور تقريباً، خلال اجتماعه أول أمس.

وأكدت مصادر مطلعة بنقابة الصحفيين، أن كشوف نتيجة لجنة المشتغلين سوف تعلن بمقر نقابة الصحفيين اليوم الخميس، بأسماء الزملاء، موضحة أنه كان من المقرر ان تعرض أمس الاربعاء، ولم تعلن بسبب تنظيم وقفة تضامنية واحتجاجية على مجازر قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأضاف المصدر ان مجلس النقابة اعتمد تشكيل اللجان الفرعية بمحافظات مصر خلال اجتماعه أول أمس وسوف تعرض أسماء هذا التشكيل في بيان رسمي.

ويذكر أن نقابة الصحفيين نظمت أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية على سلم مقر النقابة، بوسط القاهرة، للتنديد بالمجازر التي ترتكبها قوات الكيان الصهيوني المدعومة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، ضد الأبرياء العزل من الشعب الفلسطيني، وكان آخرهم استهداف مستشفى المعمداني بقطاع عزة والتي راح ضحيتها أكثر من 830 شهيدا أغلبهم من الأطفال والنساء.

وأعلن مجلس نقابة الصحفيين المصريين عن إدانته الشديدة لمجزرة الاحتلال الصهيونى الإجرامى باستهداف المستشفى المعمدانى فى قطاع غزة، الذى أسفر عن سقوط مئات الشهداء من الضحايا الأبرياء والجرحى، والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل فى غزة.

وتؤكد نقابة الصحفيين أن ما يرتكبه جيش الاحتلال الصهيونى من قصف متعمد لمنشآت وأهداف مدنية، يعد انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولى والإنسانى، ولأبسط قيم الإنسانية، ويقع تحت أنظار العالم المتخاذل، الذى يقف صامتًا أمام حرب إبادة جماعية لشعب أعزل، مطالبة بتحقيق دولى فى جرائم الحرب الصهيونية.

وتحمّل نقابة الصحفيين المصريين جميع دول العالم، خاصة الدول الكبرى المتواطئة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، مسئولية التدخل لوقف هذه الانتهاكات الإجرامية، وإدانتها بشكل واضح.