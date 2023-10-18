«ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي» يعلن أعضاء لجنة تحكيم الدورة الخامسة

أعلن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، برئاسة المخرج عمرو قابيل، أعضاء لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية للدورة الخامسة، والتي تحمل اسم الفنانة فريدة فهمي، وتحت شعار «الحياة لنا»، ومن المقرر إقامتها في الفترة من 21 وحتى 27 أكتوبر الجاري.

وتتشكل لجنة التحكيم من الفنانة عزة لبيب من "مصر"، والممثلة والفنانة راندا الأسمر من "لبنان"، والممثل والمخرج كريم رشيد من "السويد"، والناقدة المسرحية ومهندسة الديكور د. عايدة علام، أستاذ علوم المسرح، بكلية الآداب جامعة حلوان من "مصر"، والدكتورة تهاني الغريبي من "المملكة العربية السعودية".

يُذكر أن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يترأسه، مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ويرأس لجنته العليا الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة في عضويتها النجم الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة فاطمة ناعوت والكاتبة الدكتورة/أمل صديق عفيفي، والدكتورة سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى، والمدير الفني للملتقى النجم الفنان حسام داغر.

ويستكمل الملتقى، دوراته بعد نجاح وصدى دولي كبير لأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي، حيث انطلقت الدورة الأولى في أكتوبر 2018، تحت رعاية السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وينظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21: 27 أكتوبر 2023، تحت الرعاية الرسمية من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك للدورة الثالثة على التوالي، ودعم ورعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون.

