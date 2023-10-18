أشرف رشاد: العدوان الصهيوني على مستشفى المعمداني وصمة عار في جبين الإنسانية

أكد المهندس أشرف رشاد الشريف، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، تأييده ودعمه الكامل واعتزازه بتحركات القيادة السياسية الداعمة لحل القضية الفلسطينية.

وقال رشاد، في تصريحات صحفية، أن القيادة المصرية تلعب دورًا محوريًا رائدًا في قيادة العالم لحل الأزمة وفق مقررات الشرعية الدولية وبما يحافظ على إقامة دولة فلسطين المستقلة.

وتابع: "نقف صفًا واحدًا كمؤسسات دولة وحكومة وشعبًا خلف قيادتنا الحكيمة الرشيدة لدعم الحفاظ على أمننا القومي وفرض السلم والأمن في المنطقة".

وأشار رشاد، إلى أن العدوان والإجرام الصهيوني على مستشفى المعمداني يظل وصمة عار في جبين الإنسانية، ومجزرة ضمن سلسلة المجازر المرتكبة من جانب العدو المحتل.

وشدد على ضرورة تقديم الحكومة الاسرائيلة المحتلة لمحاكمة عاجلة بتهمة الإبادة الجماعية وقتل الأبرياء من الفلسطينيين العزل.