انتشار أمني مكثف بمحيط نقابة الصحفيين تزامنًا مع وقفة للتنديد بجرائم الاحتلال

كثفت قوات الأمن وجودها في محيط مقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، وأغلقت شارعً عبدالخالق ثروت تزامنًا مع تنظيم نقابة الصحفيين وقفة احتجاجية على سلم النقابة، للتنديد بالمجازر التي ترتكبها قوات الكيان الصهيوني المدعومة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، ضد الأبرياء العزل من الشعب الفلسطيني، وكان آخرها استهداف مستشفى المعمداني بقطاع عزة والتي راح ضحيتها أكثر من 830 شهيدا أغلبهم من الأطفال والنساء.

وأعلن مجلس نقابة الصحفيين عن إدانته الشديدة لمجزرة الاحتلال الصهيونى الإجرامى باستهداف المستشفى المعمدانى فى قطاع غزة، الذى أسفر عن سقوط مئات الشهداء من الضحايا الأبرياء والجرحى، والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل فى غزة.

وأكدت نقابة الصحفيين أن ما يرتكبه جيش الاحتلال الصهيونى من قصف متعمد لمنشآت وأهداف مدنية، يعد انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولى والإنسانى، ولأبسط قيم الإنسانية، ويقع تحت أنظار العالم المتخاذل، الذى يقف صامتًا أمام حرب إبادة جماعية لشعب أعزل، مطالبة بتحقيق دولى فى جرائم الحرب الصهيونية.

وتحمّل نقابة الصحفيين المصريين جميع دول العالم، خاصة الدول الكبرى المتواطئة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، مسئولية التدخل لوقف هذه الانتهاكات الإجرامية، وإدانتها بشكل واضح.