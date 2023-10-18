قتلوا مواطنا أثناء سرقته.. إحالة تشكيل عصابي في بنها للمفتي

أحالت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، أوراق متهمين اثنين كونا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المواطنين ليلا، وقتل أحد الأشخاص، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما وحددت جلسة اليوم الخامس من دور نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي ماهر هلال، وعضوية المستشارين أحمد خلف عبداللطيف، ومصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وأمانة سر محمد الخضري، ولطيف عبد الجواد.



وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 1432 لسنة 2013 جنايات مركز بنها والمقيدة برقم 1544 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أنهم في يوم 3/1/ 2023، قام كل من: " ايمن م.أ"، "محمد ع.م"، "كريم ع.أ"، "طه م.م"، مقيمين بدائرة مركز بنها، بقتل المجني عليها "مصطفى عبد السلام عبد المجيد"، عمدًا بدون سبق إصرار أو ترصد بأن عقدوا - العزم على قتله بآلة وابان ارتكابهم الجناية وإثر اتفاق بينهم على السرقة وحال سيرهم بالمركبة قيادة الثالث منهم أبصروا سير المجني عليه بمفرده بالطريق العام ليلا، وكان الأول محرزا سلاح ناريا والرابع محرزا سلاح أبيض، وما أن ظفرا به - ومقاومته لهما - حتى أطلق الأول عيارا ناريا صوب المجني عليه فأحدث ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، قاصدين من ذلك قتله وإزهاق روحه حال وجود الثاني محرزا سلاحا ناريا والثالث منهم على مسرح الواقعة للشد من أزرهم.

وأشار أمر الإحالة إلى أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى قد تلتها إذ إنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان: سرقوا المنقولات المبينة وصفًا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اتفقوا جميعا على سرقته، حال سيره بمفرده وما أن توجه المتهمان الأول والرابع حاملين للأسلحة صوبه حتى أشهرا في مواجهته تلك الأسلحة، وهدداه بها بأن كاله الرابع - بالسلاح الأبيض ضربه بقدمه اليسرى وصوب الأول السلاح الناري صوب صدره طالبين ما بحوزته من متعلقات وحقيبته وما ان حاول مقاومتهم حتى ارتكبا الجريمة محل الوصف السابق مما بث الرعب في نفسه وتكمنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقة حقيبته وما بها ولاذا وباقي المتهمين قرارا بالمسروقات وهي حقيبة تحوي متعلقات المجني عليه.

وأوضح أمر الإحالة أنه قد حاز المتهمين سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، والمتهم الثاني حاز سلاحًا ناريًا غير مششخن "فرد خرطوش"، كما أحرز المتهم الأول وحاز المتهمين بواسطته ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية الخرطوش بدون ترخيص

كما أحرز المتهم الثاني ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية الخرطوش بدون ترخيص، كما حازوا وأحرزوا سلاح أبيض (سنجة) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

