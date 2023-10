شاهد.. دي كابريو ودي نيرو وسكورسيزي معاً لأول مرة في «Killers of the Flower Moon»

بعد أن اعتدنا على ثنائية سكورسيزي ودي نيرو، وثنائية سكورسيزي ودي كابريو، يلتقي الثلاثة لأول مرة في فيلم Killers of the Flower Moon الذي ينطلق اليوم الأربعاء، في دور العرض المصرية.

تقوم قصة الفيلم على أحداث حقيقية وقعت بولاية أوكلاهوما في القرن العشرين، وهو فيلم وصلت ميزانيته إلى ما يقارب الـ 200 مليون دولار.

تدور أحداث الفيلم في إطار ملحمي، حيث يستند إلى كتاب ديفيد جران الأكثر مبيعًا والذي يحمل نفس العنوان ويتناول أحداثاً واقعية في عشرينيات القرن العشرين، حول مقتل أفراد من قبيلة أوسيدج الغنية بالنفط في شمال شرق أوكلاهوما في ظروف غامضة، مما تسبب في إثارة البلبلة والفوضى، وهي سلسلة من الجرائم الوحشية التي أصبحت تُعرف باسم عهد الإرهاب.

فيلم Killers of the Flower Moon من إخراج مارتن سكورسيزي الذي شارك في كتابة السيناريو والحوار مع إريك روث، وبطولة روبرت دي نيرو، ليناردو دي كابريو، لي لي جلادستون، جيسي بليمونز، تانتو الكاردينال، جون ليثجو، بريندان فريزر، كارا جايد مايرز، جاني كولينز، جيليان ديون وجيسون إيسبيل.

ثنائية مارتن سكورسيزي ودي نيرو

تضم قائمة الأعمال التي جمعتهما سوياً العديد من الأفلام الهوليودية الناجحة التي تعد من العلامات البارزة في تاريخ السينما، وهي؛ Mean Streets، Taxi Driver، New York, New York، Raging Ball، The King of Comedy، Good Fellas، Cape Fear، Casino.

ثنائية سكورسيزي ودي كابريو

تعاون مارتن سكورسيزي مع نجم هوليوود ليناردو دي كابريو في العديد من الأعمال الهوليودية البارزة أيضاً والتي حققت نجاحاً كبيراً في أنحاء العالم، سواء على المستوى النقدي أو الجماهيري، وهي؛ Gangs of New York، The Aviator، The Departed، Shutter Island، The Wolf of Wall Street.