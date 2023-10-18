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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نشطاء يدشنون هاشتاج "تضامنًا مع فلسطين" للتنديد بالقصف الإسرائيلي للمستشفى المعمداني

غزة
غزة
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واصل رواد موقع التواصل الاجتماعى "إكس" تويتر سابقا، دعمهم المتواصل لأهالى قطاع غزة، على خلفية القصف الإسرائيلى المستمر، ونددوا ورفضوا قصف المستشفى المعمدانى فى القطاع والذى أسفر عن عدد كبير من الشهداء الفلسطينيين، وخلف ورائه عدد كبير من المصابين.

ودشن رواد موقع إكس، هاشتاج " تضامنا مع فلسطين"، و "#In_solidarity_with _Palestin"، باللغتين العربية والإنجليزية دعما للحق الفلسطيني ولنعى شهداء المستشفى المعمدانى في غزة، وتحميل الجانب الإسرائيلي مسئولية القصف، فيما وصفوا هذه العملية بالجريمة النكراء، وجريمة حرب.

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