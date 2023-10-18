أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد جلسة طارئة للمجلس اليوم الأربعاء وذلك عملا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.
وأعلن المستشار محمود عثمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، أنه تقرر عقد جلسة طارئة لمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة السادسة مساء، وذلك لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضى الفلسطينية.
بوابة البرلمان
اليوم.. جلسة طارئة لمجلس الشيوخ لبحث التداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية
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أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد جلسة طارئة للمجلس اليوم الأربعاء وذلك عملا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.
أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد جلسة طارئة للمجلس اليوم الأربعاء وذلك عملا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.