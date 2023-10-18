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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. جلسة طارئة لمجلس الشيوخ لبحث التداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

الشيوخ
الشيوخ
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أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد جلسة طارئة للمجلس اليوم الأربعاء وذلك عملا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.
وأعلن المستشار محمود عثمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، أنه تقرر عقد جلسة طارئة لمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة السادسة مساء، وذلك لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضى الفلسطينية.

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المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق عقد جلسة طارئة
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