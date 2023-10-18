مطران القوصية يصلى من أجل السلام في الأراضي المقدسة والعالم

تحت عنوان " هلما نسجد ونصلي من أجل السلام في الأراضي المقدسة والعالم " ترأس الأنبا مرقس وليم مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك مساء أمس الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ صلاة المسبحة الوردية وساعة سجود أمام القربان الأقدس بكاتدرائية قلب يسوع الأقدس بمدينة القوصية تزامناً مع دعوة قداسة البابا فرنسيس ومجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر بتخصيص اليوم للصوم والصلاة من أجل السلام فى الشرق الاوسط والعالم .

عاون الأب المطران فى الصلاة القمص انطون رزق الله والاب أندراوس عوض والأب يوحنا ماهر كما حضر الأمسية الروحية عدد كبير من أبناء الرعية المباركة .



تضمن برنامج السهرة الروحية تلاوة اسرار الحزن من مسبحة السيدة العذراء مع الترانيم الروحية والابتهالات بين أسرار المسبحة الوردية كذلك تخلل الصلاة ساعة سجود أمام القربان الأقدس تضمنت ابتهالات من أجل نشر السلام والفرح والرجاء فى الأراضي المقدسة والعالم كما رتل المرنمون عدد من الألحان الكنسية .



إلى جانب ذلك استمع المصلون إلى القراءة الإنجيلية فى المزمور ( ٤٦ ) . وقد ألقى الأب انطون رزق الله كلمة روحية حول معنى الثقة فى الرب الذى يسمع صراخ أبنائه ويستجيب لهم من أجل خلاص العالم .



كان الأنبا مرقس راعي الإيبارشية قد ألقى عظة بليغة للمصلين تحدث فيها عن قوة الصلاة فى تغيير الأحداث العامة والخاصة ودعا الاب المطران المصلين ان يضعوا تحدياتهم وصعوباتهم العامة والخاصة أمام الرب واثقين فى محبته وعنايته .

وقال الأنبا مرقس: "نصلي أيها الأحباء فى هذه الأمسية المباركة إلى يسوع الحاضر فى سر القربان الأقدس من أجل السلام فى الأراضي المقدسة متضامنين مع دعوة قداسة البابا فرنسيس وأخوتنا بمجلس البطاركة والاساقفة فى مصر للصوم والصلاة من أجل السلام فى فلسطين واثقين فى رحمة الله ومحبته وعنايته الفائقة لانه سيد التاريخ وضابط الكل " .



واختتم الأب المطران العظة بدعوته أبناء الكنيسة إلى المداومة على الصلاة من أجل المرضى والمطرودين والحزانى واثقين ان ما تطلبونه فى الصلاة بإيمان تنالونه .



فى نهاية الأمسية الدافئة تم التطواف حول المذبح وبين أرجاء الكنيسة بالشعاع الحامل لسر القربان الأقدس فيما رتل المرنمون المزمور " سبحوا الرب يا جميع الأمم" .

واختتمت الصلاة بالبركة الرسولية من الأب المطران