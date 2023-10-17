تعليم الفيوم تستقبل الرائد العام لاتحاد طلاب الجمهورية.. صور

استقبلت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب الجمهورية، بمكتب وكيل الوزارة بديوان المديرية.

وذلك بحضور، ريحاب عريق وكيل المديرية، والدكتور محمود حافظ مدير المتابعة بالاتحاد العام للطلاب، وعيد السويسي عضو مكتب الإتحاد العام للطلاب، وهشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية وعبدالنبي كمال مصطفى موجه عام التربية الإجتماعية بالفيوم، والطالب أمير رشاد أمين اتحاد طلاب الجمهورية، والطالبة سما شاكر أمين مساعد اتحاد طلاب الجمهورية، وأميرة حسين مسئول الاتحادات بالمديرية، وهالة يوسف موجه أول المديرية.

حيث تم عقد لقاء طلابي مع المكاتب التنفيذية للاتحادات الطلابية بالمدارس والإدارات التعليمية بمقر نقابة معلمى الفيوم، وتم التأكيد على ضرورة تفعيل دور الاتحادات الطلابية والقيادة.

وقام أحمد موسي، ويرافقه قيادات المديرية، بجولة ميدانية بالفيوم، حيث تابع من خلالها فاعليات انتخابات المكاتب التنفيذية للاتحادات الطلابية على مستوى الفصول بالمدارس.

كما قام بزيارة عدد من المدارس على مستوى المحافظة، ومنها مدرسة المستقبل الرسمية المتميزة لغات، ومدرسة منارة الأندلس الخاصة، و مدرسة مدينة فارس تعليم أساسي، ومدرسة التوفيق الاعدادية للبنات.

وأشاد موسى، بالجهد المتميز المبذول من التربية الاجتماعية وحرصها على بث روح الولاء والانتماء للوطن وإجراء الانتخابات في جو يتسم بالديمقراطية والشفافية المطلقة، كما أبدى أشاد بالتجربة الفريدة التي تنفذها الفيوم هذا العام وهي استثمار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي الذي هو الموضوع المحوري للاتحادات هذا العام، من خلال التجهيز للانتخابات على مستوى الإدارات بمنظومة إلكترونية مؤمنة كاملة قام بإعدادها أشرف عبد الجواد مدير مركز المعلومات بالمديرية.

وفي نهاية الجولة، تقديم أحمد موسى برسالة شكر وتقدير للدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وفريق العمل بالتربية الإجتماعية بالفيوم، وموجهي التربية الاجتماعية، ومسؤولي الاتحادات والاخصائيين الاجتماعيين بالمدارس متمنيا لهم جميعا التوفيق والتميز دائما.

كما تقدمت الدكتورة أماني قرني، برسالة شكر وتقدير لـ أحمد موسى، وذلك لزيارته الهامة إلى محافظة الفيوم.

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