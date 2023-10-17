الأمن يضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" وسيدة لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات والأراضى والسيارات وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

