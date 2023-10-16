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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ميقاتي: الحكومة تواصل اتصالاتها داخليًا وخارجيًا لإبقاء الوضع هادئًا في الداخل اللبناني

رئيس حكومة تصريف
رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي
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أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أن الحكومة تواصل اتصالاتها داخليا وخارجيا؛ لإبقاء الوضع هادئا في الداخل اللبناني قدر المستطاع، وإبعاده عن تداعيات الحرب الدائرة في غزة.

وشدد ميقاتي- خلال لقاءاته بالسراي الحكومي اليوم الاثنين- على أن الاتصالات تتم بعيدا عن الإثارة الإعلامية حرصا على نجاحها ولعدم إثارة الهلع عند المواطنين- على حد تعبيره، معتبرا أن الاتهامات التي توجّه إلى الحكومة بالتقصير هي اتهامات سياسية للتحامل، ولا أساس لها على أرض الواقع.

وأضاف أن هناك وحدة لبنانية كاملة تضامنا مع فلسطين، معتبرا أنه لا مصلحة لأحد بالقيام بمغامرة فتح جبهة من جنوب لبنان، لأن اللبنانيين غير قادرين على التحمّل.

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لبنان نجيب ميقاتي غزة
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