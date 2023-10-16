ads
الإثنين 16 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

ريز أحمد عن غزة: جرائم حرب لا يمكن الدفاع عنها أخلاقيا

ريز أحمد
ريز أحمد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتقد الممثل البريطاني ريز أحمد، الإبادة الجماعية التي يتعرض لها المدنيين في غزة، وطالب بوضع حد للقصف العشوائي هناك.

وقال ريز أحمد عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي: “إذا نظرنا في اتجاه واحد فقط، فسوف نتعمق أكثر في الظلام. ولكن هذا هو بالضبط ما يحدث الآن. ويطلب منا أن ننظر بعيدا بينما ينفد الوقت أمام المدنيين في غزة، ونصفهم من الأطفال. إذا كنا إلى جانب الإنسانية، فيجب علينا أن نتحدث بشكل عاجل لمحاولة تجنب فقدان أرواح الأبرياء".

وأكمل أحمد: "وهذا يعني الدعوة إلى وضع حد للقصف العشوائي على المدنيين في غزة والبنية التحتية الحيوية، والحرمان من الغذاء والماء والكهرباء، والتهجير القسري للناس من منازلهم. إنها جرائم حرب لا يمكن الدفاع عنها أخلاقيا”.

ads
ريز أحمد غزة
ads