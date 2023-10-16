ريز أحمد عن غزة: جرائم حرب لا يمكن الدفاع عنها أخلاقيا

انتقد الممثل البريطاني ريز أحمد، الإبادة الجماعية التي يتعرض لها المدنيين في غزة، وطالب بوضع حد للقصف العشوائي هناك.

وقال ريز أحمد عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي: “إذا نظرنا في اتجاه واحد فقط، فسوف نتعمق أكثر في الظلام. ولكن هذا هو بالضبط ما يحدث الآن. ويطلب منا أن ننظر بعيدا بينما ينفد الوقت أمام المدنيين في غزة، ونصفهم من الأطفال. إذا كنا إلى جانب الإنسانية، فيجب علينا أن نتحدث بشكل عاجل لمحاولة تجنب فقدان أرواح الأبرياء".

وأكمل أحمد: "وهذا يعني الدعوة إلى وضع حد للقصف العشوائي على المدنيين في غزة والبنية التحتية الحيوية، والحرمان من الغذاء والماء والكهرباء، والتهجير القسري للناس من منازلهم. إنها جرائم حرب لا يمكن الدفاع عنها أخلاقيا”.