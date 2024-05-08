ads
الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

القبض على المتهمين بتعذيب طفلة بسبب تبولها لا إراديا بالوراق

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق توك توك وزوجته المتهمين بتعذيب طفلة 6 سنوات يقومان بتربيتها نظير مبلغ مالي من والدتها لتبولها لا اراديا بدائرة قسم شرطة الوراق.

وفي تفاصيل الواقعة، تلقي المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال طفلة 6 سنوات بها آثار تعذيب ومقيمة بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق توك توك وزوجته وأنهما يقومان بتربية الطفلة منذ 3 سنوات مقابل مبلغ مالي من والدتها مدمنة مخدرات وأنهما قاما بالتعدي علي المصابة لتبولها لا إراديا، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وجار إعداد الاكمنة لضبط والدة الطفلة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية أجهزة الأمن اثار تعذيب القبض على سائق توك توك القبض علي المتهمين القبض علي سائق القبض علي المتهم النيابة العامة تبولها لا اراديا بمديرية أمن الجيزة سائق توك توك قسم شرطة الوراق