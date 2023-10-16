جامعة قناة السويس تكرم الطلاب المتفوقين بحفل استقبال كلية السياحة والفنادق

نظمت كلية السياحة والفنادق جامعة قناة السويس لقاءها التعريفي لطلاب الفرقة الأولى بالكلية.

جاء اللقاء - بإشراف الدكتورة نيفين جلال عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتورة بوسي زيدان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبالتنسيق مع وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية واتحاد طلاب الكلية.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة مباركة لآيات من الذكر الحكيم.

شمل الحفل - افتتاح نموذج معرض أدوات فن خدمة المطاعم الكلاسيكية، يشتمل علي أدوات الخدمة الزجاجية، والخزفية والفضيات.

كما تم توزيع شهادات التكريم على المتفوقين من السنوات الثلاث الأولى والثانية والثالثة للأقسام الثلاثة إرشاد سياحي، ودراسات سياحية، وإدارة الفنادق.

هذا وشهد الدكتور محمد عبدالنعيم

نموذج محاكاة الغرفة الفندقية لقسم إدارة الفنادق بنظام الغرفة المزدوجة نمط خمس نجوم.