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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة الفيوم: حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية طب الأسنان.. صور

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
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شهدت الدكتور لمياء إبراهيم القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان بجامعة الفيوم فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية طب الأسنان.

بحضور الدكتور مها القرشي القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور الشيماء أحمد القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب، وذلك اليوم الاثنين، بقاعة الاحتفالات بالكلية.

أكدت الدكتورة لمياء إبراهيم، أن الالتحاق بكلية طب الأسنان يتطلب جهدًا والتزامًا من الطلاب سواء في الحياة العلمية أو التطبيقية أو العملية بعد التخرج.

وأشارت إلى أن إدارة الكلية تقدم يد العون والمساعدة لطلاب الجدد والقدامى أيضًا في استقبال جميع المقترحات أو الأفكار التي تسهم في رفعة شأن الكلية، كما أوصت الطلاب بعدد من الإرشادات والتوجيهات، من أهمها الالتزام في حضور المحاضرات والحفاظ على نظافة الكلية وحسن التعامل مع زملائهم.

وتقدمت الدكتور مها القرشي بالتهنئة لجميع الطلاب بالعام الجامعي الجديد، متمنيةً لهم دوام التوفيق والنجاح خلال سنوات الدراسة.

كما توجهت بالشكر والتقدير للطلاب القدامى على جهودهم المبذولة في الحصول على المراكز الأولى في المسابقات التي شاركت فيها الكلية على مستوى الجامعات المصرية، ودعت الطلاب إلى المشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية المختلفة بالكلية لما لها من أهمية في بناء شخصية الطالب في الحياة العلمية والعملية.

وفي ختام الحفل تم تكريم أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب بالكلية وإهدائهم شهادات تقدير.

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جامعة الفيوم كلية طب الأسنان بجامعة الفيوم حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية طب الأسنان الفيوم العام الدراسي الجديد
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