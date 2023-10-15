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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مصطفى بكري: مصر وضعت 3 شروط لإخراج رعايا أمريكا من معبر رفع

النائب مصطفى بكري،
النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب
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قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن مصر وضعت 3 شروط لإخراج الرعايا الأمريكان من معبر رفع، والتي تتمثل في وجود ممر آمن للمدنيين، والشرط الثاني دخول المساعدات لقطاع غزة، فضلا عن إعداد هدنة مؤقتة لإدخال المساعدات.

وأضاف "بكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، أن مصر تفرض شروطها على الغرب لإخراج الرعايا الأجانب، ولكن للأسف حكومة الاحتلال هي من تتحكم الآن في القرار الأمريكي والغربي بشكل عام، مشيرًا إلى أن موقف مصر والبيان الصادر من وزارة الخارجية المصرية بعدم السماح لحل القضية الفلسطينية على حساب أي طرف آخر هدفه دعم الأشقاء في فلسطين.

ولفت إلى أن مصر لا يمكن أن تُفرط في ذرة من ترابها، والجيش المصري مستعد للدفاع عن الأمن القومي المصري، موضحًا أن الشعب الفلسطيني رفض فكرة التهجير والتواجد في الدولة الفلسطينية، وهذا الأمر مؤيد من الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن أرض سيناء خط أحمر ولا يستطيع أحد أن يتجاوزه بأي حال من الأحوال.

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النائب مصطفي بكري إخراج الرعايا الأمريكان من معبر رفع الجيش المصري
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