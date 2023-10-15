قاسم: مصر ستنظم نسخة استثنائية من بطولات الشطرنج للناشئين

كشف أحمد محسن قاسم رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للشطرنج، تفاصيل انطلاق بطولة العالم للشطرنج للناشئين اليوم بالمدينة الشبابية في مدينة شرم الشيخ والتي تستمر حتى السادس والعشرين من أكتوبر الجاري.

وأوضح “قاسم” فى تصريحات تليفزيونية، قائلًا:" تمت الموافقة على تنظيم مصر لهذه البطولة منذ عامين، فيما بدأت الاستعدادات الفعلية منذ فبراير الماضي، وللمرة الأولى سيتم تنظيم هذه البطولة العالمية في مصر وإفريقيا بشكل عام».

وواصل قاسم: «لم نتصور أن يشارك كل هذا العدد من اللاعبين في النسخة الحالية من البطولة كنا نتوقع أن يشارك عدد أقل، في هذه البطولة سيتخطى عدد المرافقين عدد اللاعبين بنحو 30% ".

وأختتم: " يشارك في البطولة 615 لاعبًا بالإضافة إلى 800 مرافق وهي نسبة عالية وغير مسبوقة فيما يتعلق ببطولات الناشئين للشطرنج، درسنا عدة أماكن للاستضافة حتى تم الاستقرار على المدينة الشبابية بشرم الشيخ، حيث تتوفر الفنادق وقاعات اللعب وكذلك الخدمات الطبية وفقًا للمعايير العالمية».